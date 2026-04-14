Chiude Frau Musika | in centro resta solo un negozio di dischi di musica classica

A Torino, il negozio di dischi di musica classica più antico, situato in Via Po, chiude le sue porte. Aperto dal 1981, era gestito da una donna di quarantacinque anni e rappresentava un punto di riferimento per gli appassionati di musica classica. La clientela proveniva spesso dal Conservatorio o da chi si trovava in città per eventi musicali. Con questa chiusura, il centro della città perde uno storico negozio specializzato.

Aveva quarantacinque anni ed era il negozio di dischi di musica classica più antico di Torino. Frau Musika, in Via Po, dal 1981 è stato un punto di riferimento per gli appassionati del genere, con tanti clienti che arrivavano anche dal Conservatorio o perché erano in città per assistere agli.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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