Colon debutta l’anastomosi magnetica senza punti di sutura | primato mondiale a Bergamo

Il Policlinico San Marco di Zingonia ha eseguito la prima anastomosi magnetica senza punti di sutura nel trattamento del colon, con un intervento che ha coinvolto un paziente locale. La procedura, riconosciuta come un primato mondiale, utilizza dispositivi magnetici per unire le due estremità dell’intestino. Questa tecnica innovativa riduce i tempi di recupero e minimizza le complicanze post-operatorie. La squadra chirurgica ha completato l’intervento con successo, aprendo nuove possibilità nel settore.

(Adnkronos) – Il Policlinico San Marco di Zingonia (Bergamo), ospedale polispecialistico del Gruppo San Donato, annuncia "la prima applicazione al mondo" dell'anastomosi magnetica, senza punti di sutura, nella chirurgia del colon. La struttura lombarda è fra i 4 centri coinvolti a livello internazionale – insieme ad Amsterdam nei Paesi Bassi, Madrid in Spagna e Santiago del Cile – nello studio MagCR Study sull'utilizzo di una tecnica innovativa ideata da Michel Gagner, autorità mondiale della chirurgia digestiva e metabolica. I due interventi, di tipo laparoscopico – un'emicolectomia destra per tumore e una resezione colica sinistra per malattia diverticolare – sono stati eseguiti da Stefano Olmi, responsabile dell'Unità di Chirurgia generale, oncologica e robotica del Policlinico San Marco, professore associato di Chirurgia generale all'università Vita-Salute San Raffaele di Milano, sotto la supervisione di Gagner. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Svolta nella chirurgia del colon, a Bergamo le prime resezioni al mondo senza punti di sutura e graffeIl Policlinico San Marco di Bergamo ha eseguito le prime resezioni coloniche al mondo utilizzando tecniche di anastomosi magnetica, senza punti di sutura. Prima applicazione al mondo di anastomosi magnetica negli interventi di chirurgia del colonIl Policlinico San Marco ha realizzato la prima applicazione al mondo di anastomosi magnetica durante interventi di chirurgia del colon, grazie a una tecnologia innovativa ideata dal professor Michel Gagner. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Svolta nella chirurgia del colon, a Bergamo le prime resezioni al mondo senza punti di sutura e graffePrimato mondiale al Policlinico San Marco di Zingonia, ospedale polispecialistico del Gruppo San Donato ... msn.com ULLMANN debutta a Fiera Mecspe 2026. Dal 4 al 6 marzo 2026 saremo per la prima volta a MECSPE – BolognaFiere, la principale fiera nazionale (e tra le più rilevanti in Europa) dedicata al mondo manifatturiero e industriale. Padiglione 16 – Stand D54 - facebook.com facebook