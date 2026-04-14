A Chioggia, un’imbarcazione mercantile con bandiera di Saint Kitts e Nevis è stata messa sotto fermo dopo un’ispezione tecnica. La verifica ha evidenziato carenze significative che hanno portato al blocco dell’imbarcazione nello scalo marittimo locale. La situazione ha sollevato preoccupazioni riguardo a potenziali rischi ambientali derivanti dalla presenza della nave nel porto. La polizia portuale e le autorità competenti sono intervenute per gestire la situazione.

Un’imbarcazione mercantile battente bandiera di Saint Kitts e Nevis è stata bloccata nello scalo marittimo di Chioggia a seguito di un’ispezione tecnica che ha rivelato gravi mancanze. I militari della Capitaneria di porto di Chioggia, operando sotto la supervisione della direzione marittima di Venezia, hanno disposto il fermo dell’unità per proteggere l’ecosistema marino e garantire la sicurezza delle persone in navigazione. Criticità ambientali e gestione della sicurezza nel porto clodiense. L’intervento del nucleo Psc si è concentrato sulla verifica dei protocolli di sicurezza e sulla prevenzione dell’inquinamento, sia atmosferico che marino, oltre all’esame delle condizioni di vita e di lavoro dell’equipaggio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Chioggia: bloccata una nave mercantile, gravi rischi ambientali

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