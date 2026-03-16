Nave mercantile fermata nel porto di Taranto

Una nave mercantile con bandiera panamense è stata posta sotto fermo nel porto di Taranto. L’operazione è avvenuta al termine di un’ispezione condotta dal Nucleo Port State Control della Guardia Costiera locale. La nave è rimasta nel porto dopo il controllo, che ha portato alla decisione di fermarla. Nessun dettaglio su eventuali conseguenze o motivazioni ufficiali è stato reso noto.

Tarantini Time Quotidiano Una nave mercantile battente bandiera panamense è stata sottoposta a fermo nel porto di Taranto dopo un’ispezione effettuata dal Nucleo Port State Control della Guardia Costiera del capoluogo ionico. Il controllo, durato diverse ore, rientra nelle attività ispettive che vengono svolte per verificare il rispetto delle principali convenzioni internazionali in materia di sicurezza della navigazione, tutela dell’ambiente marino e condizioni operative delle navi impegnate nel traffico commerciale internazionale. Durante le verifiche gli ufficiali della Guardia Costiera hanno individuato diverse carenze tecniche ritenute rilevanti sotto il profilo della sicurezza della navigazione. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Nave mercantile fermata nel porto di Taranto Articoli correlati Una nave è stata fermata in Finlandia per il danneggiamento di un cavo nel Mar BalticoUna nave sospettata di aver danneggiato un cavo di telecomunicazioni sottomarino che collega Helsinki a Tallinn, nel Golfo di Finlandia, è stata... Nave mercantile in avaria al largo di Viareggio, in balia di onde alte 5 metriViareggio (Lucca), 10 gennaio 2026 – Il mare d’inverno è un’insidia per le navi e gennaio sembra proprio essere il mese peggiore per passare al largo... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Nave mercantile Temi più discussi: Svezia. Nave cargo diretta in Russia fermata nel Baltico: intervento della guardia costiera; Trump: Il petrolio calerà. Nuovi raid israeliani su Beirut, rappresaglie di Hezbollah e Iran; Iran. Trump vuole la ‘resa incondizionata’; Nave Caffa fermata in Svezia: sospetti su grano ucraino e bandiera falsa. Taranto, nave mercantile panamense fermata per gravi carenze agli impianti di sicurezzaTaranto, nave mercantile panamense fermata dalla Guardia Costiera per gravi carenze agli impianti di sicurezza. Disposta la detenzione fino al ripristino delle condizioni previste dalle norme internaz ... trmtv.it Articoli con argomento: ‘EMSA’Taranto, nave mercantile panamense fermata dalla Guardia Costiera per gravi carenze agli impianti di sicurezza. Disposta la detenzione fino al ripristino delle condizioni previste dalle norme internaz ... trmtv.it Taranto, nave mercantile panamense fermata dalla Guardia Costiera per gravi carenze agli impianti di sicurezza. Disposta la detenzione fino al ripristino delle condizioni previste dalle norme internazionali. - facebook.com facebook Le stime disponibili vedono l'Islamic Revolutionary Guard Corps Navy avere a disposizione tra le 3.000 e le 6.000 mine navali: le più avanzate possono distinguere tra una nave mercantile e un’unità militare x.com