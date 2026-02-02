Dopo anni di latitanza, Lorenzo Dei Meneghetti, il narcotrafficante di Chioggia, è stato catturato a Santa Marta, in Colombia. L’uomo era scomparso nel 2023, dopo essere fuggito con un treno e una nave mercantile. La polizia colombiana lo ha rintracciato e messo in manette durante un blitz.

CHIOGGIA - Dopo anni di latitanza il narcotrafficante Lorenzo Dei Meneghetti è stato arrestato a Santa Marta, in Colombia. L'uomo, originario di Chioggia, aveva fatto perdere le sue tracce nel 2023, quando era stato raggiunto da un ordine di carcerazione per un cumulo di pene concorrenti, a seguito della condanna a 9 anni di reclusione per i reati di “associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti” e “lesioni personali aggravate dall’uso di armi”. L'ordine di cattura era stato emesso dalla Procura di Venezia ed è passato tramite l'Interpol alla polizia colombiana che è riuscita a fermare il latitante. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Lorenzo Dei Meneghetti, narcotrafficante chioggiotto arrestato in Colombia: la fuga nel 2023 con il treno e la nave mercantile, poi il blitz e la cattura

Approfondimenti su Lorenzo Dei Meneghetti

La polizia colombiana ha arrestato Lorenzo Dei Meneghetti, di Chioggia, ricercato per traffico di droga.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Lorenzo Dei Meneghetti

Argomenti discussi: Colombia. Arrestato Lorenzo Dei Meneghetti, capo del narcotraffico in Sud America; Capo del narcotraffico in Sud America: arrestato italiano in Colombia; Scappa in Colombia e diventa un boss del narcotraffico: ecco chi è il veneto finito in carcere; Narcotrafficante italiano arrestato in Colombia. E' il latitante Lorenzo Dei Meneghetti.

Lorenzo Dei Meneghetti, il narcotrafficante chioggiotto arrestato in Colombia: la fuga nel 2023 con il treno e sulla nave mercantile, poi il blitz e la catturaCHIOGGIA - Dopo anni di latitanza il narcotrafficante Lorenzo Dei Meneghetti è stato arrestato a Santa Marta, in Colombia. L'uomo, originario di Chioggia, aveva fatto perdere ... ilgazzettino.it

Narcotrafficante italiano arrestato in Colombia. E' il latitante Lorenzo Dei Meneghetti.Un arresto all’alba in una villa di Ciénaga svela la rete di un presunto regista logistico del narcotraffico transnazionale. Dalle coste caraibiche alle piazze europee, ecco come si muoveva, secondo ... giornalelavoce.it

Quel che vedete nella foto è una delle cose più grottesche e inquietanti della storia recente. Nell’affresco appena restaurato nella chiesa di San Lorenzo in Lucina, a Roma, al posto di un angelo, è stato riprodotto il volto nientemeno che della Presidente del C - facebook.com facebook