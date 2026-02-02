Nuovi fondi e stage all’estero per gli studenti del Luigi di Savoia | l’istituto di Chieti accelera sull’Europa
L’istituto “Luigi di Savoia” di Chieti si prepara a offrire più opportunità agli studenti. Con l’accreditamento Erasmus Vet, l’istituto potrà accedere a nuovi fondi europei per stage all’estero e formazione professionale. Un passo avanti per rafforzare l’orientamento internazionale della scuola e dare più chance ai giovani di fare esperienze in Europa.
Per il prossimo anno scolastico l’istituto ha ottenuto l’accreditamento Erasmus Vet (Vocational education and training), che consentirà di accedere a nuovi fondi europei destinati alla formazione professionale L’IIS “Luigi di Savoia” rafforza la sua vocazione internazionale. Per il prossimo anno scolastico l’istituto ha ottenuto l’accreditamento Erasmus Vet (Vocational education and training), che consentirà di accedere a nuovi fondi europei destinati alla formazione professionale. In pratica, gli studenti avranno l’opportunità di svolgere tirocini in aziende estere nell’ambito dell’ex Pcto (Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento), con esperienze strutturate e sostenute da fondi europei.🔗 Leggi su Chietitoday.it
Approfondimenti su Luigi di Savoia Chieti
L'attore e regista Edoardo Leo incontra gli studenti dell'istituto Savoia di Chieti all'Uci Luxe cinema di Megalò
Venerdì 12 dicembre, l'attore e regista Edoardo Leo incontrerà gli studenti dell'istituto Luigi di Savoia di Chieti presso l'Uci Luxe Megalò.
Violenza di genere, gli studenti del "Luigi di Savoia" a lezione di rispetto e resilienza
Ultime notizie su Luigi di Savoia Chieti
