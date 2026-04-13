Eredità Agnelli chiesto il rinvio a giudizio per John Elkann I suoi legali | Estraneo a reati

È stata avanzata una richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di John Elkann nell'ambito di un'inchiesta sull'eredità della famiglia Agnelli. I legali dell'imputato hanno dichiarato che si tratta di un passaggio procedurale previsto e necessario per la prosecuzione del procedimento, che ha avuto una genesi comune. La vicenda riguarda questioni legate alla gestione patrimoniale e alle pratiche legali correlate.

La richiesta di rinvio a giudizio di John Elkann rappresenta «solo un passaggio procedurale assolutamente atteso per permettere la ricomposizione di un procedimento che ha avuto una genesi unitaria». È quanto spiegano i suoi legali, che ribadiscono come il loro interesse sia «difendere nel merito una persona del tutto estranea ai fatti contestati». Parole che arrivano dopo la richiesta da parte della procura di Torino di un (secondo) rinvio a giudizio per Elkann per una presunta truffa ai danni dello Stato e per frode fiscale nell’ambito dell’ inchiesta sull’eredità di Marella Caracciolo, vedova dell’Avvocato Gianni Agnelli. Ora si tornerà in aula il prossimo 22 giugno.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Eredità Agnelli, chiesto il rinvio a giudizio per John Elkann. I suoi legali: «Estraneo a reati» Eredità Agnelli, chiesto il rinvio a giudizio per John ElkannJohn Elkann potrebbe andare a processo nell'ambito dell'inchiesta sull'eredità della famiglia Agnelli. Eredità Agnelli, nuova (attesa) grana per John Elkann: chiesto il rinvio a giudizio per truffa aggravata e frode fiscaleLa procura di Torino ha – di nuovo – chiesto il rinvio a giudizio di John Elkann, accusato di truffa aggravata ai danni dello Stato e frode fiscale...