Chiara Ferragni prosciolta nel Pandoro Gate | Pubblicità ingannevole ma follower non hanno cieca fiducia

Chiara Ferragni è stata ufficialmente prosciolta nel procedimento legale noto come

Chiara Ferragni prosciolta nel Pandoro Gate: riconosciuta la "pubblicità ingannevole", ma esclusa l'aggravante relativa alla minorata difesa dei consumatori e dei follower dell'influencer.🔗 Leggi su Fanpage.it

Chiara Ferragni e il pandoro gate: “Non ci sono elementi evidenti per assoluzione nel merito”. Cosa dicono le motivazioni della sentenzaMilano, 13 aprile 2026 – Pur ritenendo "la sussistenza di una pubblicità ingannevole", come aveva già indicato l'Agcom, e quindi la "natura decettiva...

Netflix corteggia Chiara Ferragni per una docuserie sul Pandoro-gate: “Per lei un cachet importante”Dopo il proscioglimento per la vicenda del Pandoro-gate e la collaborazione sottoscritta con Guess, il rilancio di Chiara Ferragni potrebbe...

Chiara Ferragni, assolta per il Pandoro Gate: improcedibilità. Ecco perché