Chiara Balistreri ridotta la pena al suo ex che la mandò in ospedale | Questo paese mi fa schifo

Chiara Balistreri ha commentato la riduzione della pena al suo ex, condannato a cinque anni e nove mesi di reclusione per averla aggredita, sei mesi in meno rispetto alla sentenza di primo grado. La donna ha commentato la decisione giudiziaria con parole dure, affermando:

Chiara Balistreri commenta la sentenza d'appello per il suo ex – 5 anni e 9 mesi, sei mesi in meno rispetto al primo grado: "Quanto fa schifo questo Paese". Bologna, 4 marzo 2026 – "Ci vuole coraggio, lo stesso che che ha lui a picchiare le donne": è amaro lo sfogo di Chiara Balistreri che denunciò sui... La TikToker Balistreri e lo sconto di pena all'ex che la maltrattava: «È un Paese che fa schifo» Chiara Balistreri, bolognese, 23 anni, TikToker già partecipante a L'Isola dei Famosi, ha denunciato il suo compagno per maltrattamenti e lesioni.