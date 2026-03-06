Chiara Balistreri ridotta la pena al suo ex che la mandò in ospedale | Questo paese mi fa schifo

Chiara Balistreri ha commentato la riduzione della pena al suo ex, condannato a cinque anni e nove mesi di reclusione per averla aggredita, sei mesi in meno rispetto alla sentenza di primo grado. La donna ha commentato la decisione giudiziaria con parole dure, affermando:

La TikToker Balistreri e lo sconto di pena all’ex che la maltrattava: «È un Paese che fa schifo»Chiara Balistreri, bolognese, 23 anni, TikToker già partecipante a L’Isola dei Famosi, ha denunciato il suo compagno per maltrattamenti e lesioni.

Chiara Balistreri: Lo sconto di pena al mio ex che mi maltrattava, ora mi sento più in pericoloIntervista alla 23enne bolognese, che ha raccontato nei social i maltrattamenti subìti: Sono amareggiata e sconfortata. Siamo lo stesso Paese che esulta per ... bologna.repubblica.it

chiara balistreri chiara balistreri ridotta laChiara Balistreri: «Pena ridotta al mio ex fidanzato che mi ha picchiata, questa sentenza scoraggia le donne. Mi sento vittima due volte»Bologna, condanna scontata di 6 mesi all’ex della TikToker che ha partecipato anche all'Isola dei famosi: «Nelle scuole serve l'educazione all'affettività» ... corrieredibologna.corriere.it

