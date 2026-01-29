il caso delle reti del gas la gara fantasma mai fatta e gli atti copia incolla che ora imbarazzano tutti

Da anni, una gara pubblica per le reti del gas rimane solo sulla carta. Non si è mai svolta, anche se viene ripetutamente ricordata e inserita nei documenti ufficiali. Ora, però, emergono dettagli che mettono in imbarazzo chi ha gestito tutto, con atti copiati e incollati senza reali procedure.

C’è una gara pubblica che da anni vive solo sulla carta. Non perché sia stata dimenticata. Al contrario: viene ricordata puntualmente, messa nero su bianco e inserita nei documenti ufficiali. Solo che non viene mai fatta. È la gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas nell’Atem (ambito territoriale) Pesaro-Urbino. Secondo la normativa nazionale avrebbe dovuto svolgersi entro il 2017. Ma nei bilanci e nei budget di Aspes ricorre sempre la stessa frase, anno dopo anno: "Si segnala che nel 2017, con ben 17 anni di ritardo rispetto all’emanazione del decreto Letta, avrebbe dovuto avere svolgimento la gara per l’affidamento del servizio di distribuzione gas nell’ Atem Pesaro-Urbino". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

