Sofia e Ludovica chi sono le figlie di Silvia Salemi | Ho mollato tutto per loro e lo rifarei

Silvia Salemi è madre di Sofia e Ludovica, alle quali ha dedicato la sua vita. In un’intervista, la cantante racconta il valore della famiglia e il suo impegno per le figlie, sottolineando come abbia scelto di mettere loro al primo posto. Questa testimonianza offre uno sguardo sincero sulla sua vita personale, lontano dai riflettori, e sull’importanza di dedicarsi con passione alla famiglia.

Sofia e Ludovica sono le figlie di Silvia Salemi, la cantante per cui il tempo sembra non passare mai. “A casa di Luca” è la sua canzone più famosa, quella del 1997 sul palco del festival di Sanremo, poi Silvia Salemi ha scelto la famiglia. Dopo il successo di Castrocaro, di Sanremo e ancora un altro festival la cantante mette uno stop alla sua carriera, tutto per amore, tutto per la famiglia. «Per la famiglia ho messo in pausa la mia carriera per dedicarmi alle mie figlie e sono felicissima di averlo fatto, perché ho avuto il piacere di vestirle la mattina quando andavano a scuola, aspettarle all’ora di pranzo e assisterle il pomeriggio per i compiti Quando sono diventate autonome, mi sono riallacciata al mio mondo lentamente. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Silvia Salemi e il marito Gian Marco Innocenti sono insieme dal 2004, quando si sono incontrati grazie a un’amicizia.

