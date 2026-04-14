chi sono gli ex di giulia michelini dal padre del figlio a giorgio pasotti

Giulia Michelini è stata legata sentimentalmente all’attore Giorgio Pasotti, con cui ha avuto una relazione tra il 2008 e il 2009. I due si sarebbero incontrati sul set della serie televisiva “Distretto di Polizia”. Oltre a Pasotti, si sa che l’attrice ha avuto un rapporto con il padre del suo attuale figlio. Tuttavia, non sono stati resi pubblici altri dettagli riguardo alle sue relazioni passate.

Una delle relazioni più chiacchierate di Giulia Michelini è stata quella con l’attore Giorgio Pasotti: i due sono stati insieme per un periodo a cavallo tra il 2008 e il 2009 e si sarebbero conosciuti sul set di “Distretto di Polizia”. Abbiamo anche una rara dichiarazione di lei sulla fine della loro storia, riportata da Metropolitan Magazine, che cita Vanity Fair: “Forse lo abbiamo evitato perché sapevamo che avremmo detto verità scomode. Con lui ho sbagliato tante cose, l’ho capito dopo. Sono una ragazza particolare. Sanguigna, testarda, autentica. Anche se spesso è più comodo fingere, non mi va di farlo, e soprattutto non mi va di vivere e scegliere con la testa di qualcun altro.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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Questa sera tra gli ospiti di Belve anche Giulia Michelini per una intervista che conquisterà il pubblico. Non si concede molto l'attrice, sarà interessante ascoltare le sue parole - facebook.com facebook

Stasera l’intervista di Giulia Michelini a #Belve sarà esilarante. Vi consiglio di seguirla, non ve ne pentirete x.com