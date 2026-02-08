Chi è Giorgio Cerasuolo l’ex di Giulia Michelini e padre del figlio Cosimo

Giorgio Cerasuolo, l’ex di Giulia Michelini, torna sotto i riflettori. È lui il padre di Cosimo, nato nel 2005, e la loro storia si è conclusa proprio mentre l’attrice aspettava il bambino. Ora, dopo anni, si parla di lui e del passato condiviso con Giulia.

L'ex di Giulia Michelini è Giorgio Cesarasuolo, che l'ha resa madre nel 2005 di Cosimo: la loro storia è terminata durante la gravidanza dell'attrice. L'artista stasera sarà tra gli ospiti di Che Tempo Che Fa, in onda dalle 19:30 sul Nove, dove presenterà il film Netflix che la vede protagonista insieme a Luca Argentero, Motorvalley. Risale al 2002 il debutto sul piccolo schermo, poco tempo dopo che veniva notata da un produttore cinematografico, con Distretto Di Polizia, interpretando Sabina, sorella di Giulia Corsi, ruolo ricoperto da Claudia Pandolfi protagonista della serie. L'anno successivo l'esordio sul grande schermo con Ricordati Di Me di Gabriele Muccino.

