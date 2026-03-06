Giulia Michelini Ex Fidanzato | Chi E’ Il Padre Di Suo Figlio!

Scopri tutto su Giulia Michelini: dal debutto con Distretto di Polizia al successo con Rosy Abate, fino a Motorvalley con Luca Argentero e alla storia con Giorgio Cerasuolo. Giulia Michelini non si ferma mai. Energia pura, talento viscerale e uno sguardo che buca lo schermo: l’attrice romana è pronta a conquistare ancora una volta il pubblico con il nuovo progetto Netflix, Motorvalley, dove divide la scena con Luca Argentero. Un film che promette adrenalina e intensità, e che la riporta al centro della scena in una veste tutta nuova. Ma dietro il successo, i riflettori e i personaggi iconici che l’hanno resa celebre, c’è una storia personale fatta di scelte coraggiose, amori finiti e un legame che ha cambiato per sempre la sua vita. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

Chi è Giorgio Cerasuolo, l’ex di Giulia Michelini (e padre del figlio Cosimo)L’ex di Giulia Michelini è Giorgio Cesarasuolo, che l’ha resa madre nel 2005 di Cosimo: la loro storia è terminata durante la gravidanza dell’attrice.

