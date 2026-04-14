Chi ha già preso casa e chi sta per farlo | 10 vip che puoi incontrare nelle campagne aretine La mappa

Nelle campagne aretine, diversi personaggi noti hanno scelto di stabilirsi, alcuni solo per brevi periodi, altri invece per tutta la vita. Alcuni arrivano per un fine settimana e poi non vanno più via, mentre altri affittano un casale durante l'estate e, successivamente, completano l'acquisto ufficiale. La mappa mostra come questa zona attragga persone di rilievo che decidono di stabilirsi tra le colline, trasformando il paesaggio rurale.

C'è chi arriva per un weekend e non riparte più. C'è chi affitta un casale per l'estate e l'anno dopo firma l'atto notarile. C'è chi, in vacanza da Frances Mayes, comincia a guardarsi intorno con occhio da futuro acquirente. La Valdichiana aretina è da decenni una delle mete preferite dai vip che.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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Spalletti sta allenando per l'anno prossimo? Ha già scelto chi è da Juve e chi noIl presente è ancora tutto da conquistare, ma lo sguardo di Luciano Spalletti sembra già proiettato verso il futuro.

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