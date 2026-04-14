I genitori di Carlo Conti sono Lolette e Giuseppe Conti. Il padre dell’attore e conduttore televisivo è deceduto a causa di un tumore ai polmoni quando Carlo aveva appena 18 mesi. La madre, Lolette, è rimasta con lui dopo la perdita del marito. La notizia della morte di Giuseppe Conti è stata riportata in diversi articoli dedicati alla vita del conduttore.

I genitori di Carlo Conti sono Lolette e Giuseppe Conti. Il padre dell’amatissimo volto della tv, Giuseppe, è morto quando Carlo aveva solo 18 mesi a causa di un tumore ai polmoni. “Il mio babbo è morto quando avevo 18 mesi mia e mamma mi ha tirato su da sola. Mi chiedo spesso se sarei dove sono ora se avessi perso lei invece di mio padre” ha detto Conti con la voce rotta dal pianto, “mia madre ha fatto mille lavori per crescermi ma non c’è mai stato un momento, quando tornavo da scuola, in cui non trovassi la tavola apparecchiata”. Parlando della sua famiglia, ha spiegato: “Che babbo sono? Uno che sta cercando di togliere il cellulare al figlio.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi erano i genitori di Carlo Conti, mamma Lolette e papà Giuseppe: “Quando è morto, avevo 18 mesi”

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