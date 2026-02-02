Non ho mai potuto dire la parola ‘babbo’ è morto quando avevo 18 mesi Mia mamma ha speso tutti i soldi per provare a curarlo | Carlo Conti si commuove

Carlo Conti si apre per la prima volta in tv e rivela un dolore che ha portato con sé da sempre. In un’intervista a “Verissimo”, l’artista racconta di aver perso il papà quando aveva solo 18 mesi e di aver vissuto senza poter pronunciare mai la parola “babbo”. La madre, spiega, ha speso tutti i soldi per cercare di curarlo. Conti parla anche della sua lunga carriera, iniziata nel 1985 con “Disco Ring”, e del suo legame di 40 anni con la Rai.

Il figlio, l’artista, l’uomo. Carlo Conti si racconta per la prima volta a “Verissimo” nella puntata in onda domenica 1 febbraio, a partire dagli esordi professionali: “Il mio primo contrattino in Rai è datato 1985 con ‘Disco Ring’, lo scorso anno ho festeggiato i 40 anni, anche di fedeltà verso la Rai. Prima avevo iniziato con le radio, facendo un po’ di tutto. Io scherzo sempre dicendo che quelle erano radio private, perché erano private di tutto, c’erano un mixer, un microfono, parlavi. Era un momento bellissimo, abbiamo conquistato l’etere e imparato moltissimo, parlo al plurale perché riguarda me ma anche tanti amici e colleghi che oggi sono i protagonisti della tv”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Carlo Conti si apre a “Verissimo” e racconta un pezzo di vita difficile.

