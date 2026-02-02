Carlo Conti si apre a “Verissimo” e racconta un pezzo di vita difficile. Il conduttore ha rivelato che il padre è morto quando aveva solo 18 mesi. Per lui, sono anni di ricordi sfocati e di una perdita che ha segnato la sua infanzia. È la prima volta che si confronta pubblicamente su questo aspetto della sua vita.

Carlo Conti, 64 anni di cui 40 trascorsi in Rai, è stato ospite per la prima volta a “Verissimo”. Il conduttore fiorentino ha ripercorso la sua infanzia e si è commosso parlando dei genitori. “‘Babbo’ è una parola che non ho potuto dire perché il mio è morto quando avevo 18 mesi – ha raccontato – Avrei potuto chiamare ‘babbo’ la mia mamma perché era una donna fortissima che si è rimboccata le maniche e mi ha tirato su da sola. Delle volte mi sono chiesto, se avessi perduto la mia mamma e mi avesse cresciuto il babbo, se io oggi sarei quello che sono. Non lo so, perché molto merito ce l’ha lei. Faceva mille lavori ma non c’è mai stato un giorno che io son tornato da scuola e che la tavola non fosse apparecchiata”. 🔗 Leggi su Perizona.it

© Perizona.it - Carlo Conti a “Verissimo”: “Mio padre è morto quando avevo 18 mesi”

Approfondimenti su Carlo Conti

Carlo Conti si è raccontato a Verissimo senza grandi annunci.

Carlo Conti rivela un dettaglio inaspettato sulla sua carriera.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Carlo Conti

Argomenti discussi: Verissimo: Carlo Conti: l'intervista integrale Video; Carlo Conti rompe un tabù e va a Verissimo: cosa può esserci dietro questa mossa; Carlo Conti ospite a Verissimo domenica 1 febbraio, è la prima volta; Carlo Conti per la prima volta a Verissimo: le dichiarazioni.

Carlo Conti a Verissimo senza nessun annuncio su SanremoAlla fine il tanto atteso annuncio non c’è stato. Carlo Conti è arrivato nello studio di Verissimo, accolto con grande affetto da Silvia Toffanin, ha parlato di molte cose, dalla sua vita privata alla ... ultimenotizieflash.com

Carlo Conti per la prima volta a Verissimo: tra Sanremo e il crossover storico con Silvia ToffaninLa tv italiana si prepara a vivere uno dei momenti più inaspettati della stagione televisiva. Per la prima volta nella sua lunghissima carriera, Carlo Conti varcherà la soglia degli studi di Cologno ... cosmopolitan.com

Leggo. . Carlo Conti condivide un racconto personale, lontano dai riflettori e vicino alle emozioni più profonde, che mette al centro ciò che per lui conta davvero: la famiglia, gli affetti e le scelte di vita che hanno ridisegnato le sue priorità, anche professionali. D - facebook.com facebook

Carlo Conti: non ho mai potuto dire la parola babbo perché se ne è andato quando avevo 18 mesi. Sanremo Mai rincorso x.com