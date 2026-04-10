Davide Pilotto, compagno di Ibiza Altea, è morto in un incidente avvenuto nel 2020. Aveva 30 anni e aveva una relazione con Ibiza, conosciuta oggi come concorrente del Grande Fratello Vip. La sua vita privata e la loro storia d’amore sono state oggetto di attenzione pubblica, specialmente dopo la sua scomparsa. Ibiza Altea, volto noto tra social e televisione, ha condiviso alcuni aspetti della sua esperienza personale legati a questa perdita.

Dietro il sorriso luminoso di Ibiza Altea, oggi protagonista del Grande Fratello Vip e volto sempre più noto tra social e televisione, si nasconde una storia personale segnata da una perdita profonda. La loro storia, però, si è interrotta bruscamente nel 2020, quando Davide è morto in un incidente stradale, lasciando Ibiza sola con un bambino di pochi mesi. Chi era Davide Pilotto? Come è avvenuta la tragedia? E in che modo Ibiza Altea ha trovato la forza di andare avanti? Scopriamolo insieme. Prima di diventare un volto televisivo, Ibiza Altea viveva una vita lontana dai riflettori, divisa tra lavoro, viaggi e una relazione che per lei rappresentava un punto fermo. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Chi era Davide Pilotto, il compagno di Ibiza Altea morto in un incidente nel 2020: età, storia d’amore e vita privata

Leggi anche: Ibiza Altea rompe il silenzio su Davide Pilotto: “Non ho superato la sua morte”

Leggi anche: Chi era Alain?Philippe Malagnac, il marito di Amanda Lear morto in un incendio: biografia, storia d’amore e vita privata

Temi più discussi: CALDOGNO | MORTE DI DAVIDE PILOTTO, PROCESSO BIS; Schianto mortale a Lobia, la svolta della procura: Non ci sono prove sufficienti; Gf Vip, Ibiza Altea si scusa ma le donne non la perdonano: va al televoto; Gf Vip, eliminata Ibiza Altea: scoppia la polemica sui social.

Davide Pilotto, chi era il fidanzato di Ibiza Altea e com’è morto | Non l’ho superata ma sono andata avantiChi era Davide Pilotto, fidanzato di Ibiza Altea, e com'è morto: il dolore della concorrente del Grande Fratello Vip 2026 per la tragica perdita nel 2020 Davide Pilotto, chi era il fidanzato di Ibiza ... ilsussidiario.net

Chi era Davide Pilotto, il compagno di Ibiza Altea e com’è morto | Io e mio figlio ci siamo autocuratiIbiza Altea è rimasta vedova dopo la morte del suo compagno Davide Pilotto, ma io e mio figlio ci siamo autocurati Una delle protagoniste del Grande Fratello Vip 2026 è Ibiza Altea il cui ricordo ... ilsussidiario.net

Chiuso il dibattimento per stabilire chi guidasse nell’agosto 2020 quando morì Davide Pilotto e rimase ferita Camilla Marcante, accusata di omicidio stradale aggravato. Il 21 maggio la sentenza Valentino Gonzato - facebook.com facebook