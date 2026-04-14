Francesca Sveva Cicala, una ricercatrice di 29 anni, aveva dedicato la sua tesi di laurea allo studio di un tumore che le ha successivamente causato la morte. La biotecnologa aveva condotto analisi sulle proprie cellule tumorali presso il centro di ricerca napoletano, dove aveva portato avanti le sue indagini scientifiche. La sua attività si concentrava sullo studio di questa patologia, approfondendo le caratteristiche delle cellule tumorali.

Un lavoro che Francesca Sveva Cicala aveva costruito «con distacco scientifico», come ricorda la sorella Giorgia: aveva anche analizzato le proprie cellule tumorali al Ceinge, centro di ricerca napoletano nel campo della biologia molecolare e delle biotecnologie, dove ha portato avanti gli studi per la sua tesi. Il suo coraggioso lavoro, in cui affrontava le strategie terapeutiche per il trattamento del glioblastoma, è stato premiato come «migliore tesi dell’anno», e Francesca Sveva ha deciso di devolvere il riconoscimento dell’ateneo alla ricerca contro il cancro. Cresciuta in una casa dove la scienza era di casa, aveva seguito le orme del padre chimico.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Chi era Francesca Sveva Cicala, la ricercatrice 29enne che aveva focalizzato la tesi di laurea sul tumore che l’ha uccisa

Sveva Francesca Cicala, morta la ricercatrice napoletana che aveva scritto una tesi sulla propria malattiaAveva trasformato la malattia che l'aveva colpita nella materia di studio della sua tesi di laurea, perseguendo un unico obiettivo: lasciare in...

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Affollata, il 9 aprile la chiesa di San Carlo alle Mortelle. Si tenevano i funerali di Francesca Sveva Cicala, ricercatrice napoletana spentasi a 29 anni. Aveva scelto di trasformare il suo percorso oncologico in un lavoro scientifico, dedicando la laurea magistral - facebook.com facebook

Napoli piange Francesca Sveva Cicala, la ricercatrice che aveva dedicato la tesi alla sua malattia x.com