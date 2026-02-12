Chi è Naomi Buonomo la fidanzata famosa di Francesco Chicchella | È stato amore a prima vista

Naomi Buonomo, fidanzata del comico Francesco Chicchella, si presenta come una donna semplice e determinata. È una modella e insegnante de L’Eredità, con cui vive da alcuni anni. La loro storia è nata all’improvviso, e lui dice che è stato amore a prima vista. Ora sono una coppia stabile, lontano dai riflettori, ma sempre insieme.

Stasera l'imitatore sarà tra gli ospiti in studio di Striscia La Notizia, in onda dalle 21:40 su Canale 5, dove si esibirà con le storiche sigle del tg satirico ideato da Antonio Ricci. Nato a Napoli nel 1989, sin da bambino inizia a dedicarsi alla musica studiando pianoforte al Conservatorio Di San Pietro A Majella della sua città. A diciassette anni vince il Premio Totò che gli apre le porte del mondo dello spettacolo, debuttando poco tempo dopo su Raitre nel programma Cominciamo Bene.

