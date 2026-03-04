Lucia di Franco chi è la compagna di Herbert Ballerina e cosa fa nella vita | Colpo di fulmine sul set

Lucia di Franco è la compagna di Herbert Ballerina, nome d’arte di Luigi Luciano, noto comico e volto abituale del game show di Rai 1. La coppia si è conosciuta sul set, dove hanno vissuto un colpo di fulmine. Lucia lavora nel mondo dello spettacolo e ha una presenza che si è fatta notare negli ultimi tempi. La loro relazione ha attirato l’attenzione del pubblico.

Comico amatissimo e presenza fissa nel game show di Rai 1, Herbert Ballerina – nome d’arte di Luigi Luciano – è oggi uno dei personaggi più riconoscibili della televisione italiana. Eppure, nonostante la popolarità crescente, ha sempre protetto la sua sfera personale, scegliendo di tenere l’amore fuori dal mondo dello spettacolo. È infatti sui set delle produzioni firmate da Maccio Capatonda, tra il film ‘Omicidio all’italiana’ e la serie ‘Mario’, che il rapporto professionale tra Herbert Ballerina e Lucia Di Franco si trasforma in qualcosa di più. Un classico colpo di fulmine dietro le quinte. Lucia di Franco e Herbert Ballerina sono fianco a fianco ormai da molti anni. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Herbert Ballerina è legato da alcuni anni a Lucia Di Franco, ecco chi è l'attrice agrigentina conosciuta sul set del film di Maccio Capatonda.

Senza dubbio, la presenza fissa nello studio di Affari Tuoi ha mutato la carriera di Herbert Ballerina.

Il grado di riconoscibilità da parte del pubblico di massa è aumentato notevolmente.

Herbert Ballerina è legato da alcuni anni a Lucia Di Franco, ecco chi è l'attrice agrigentina conosciuta sul set del film di Maccio Capatonda.

