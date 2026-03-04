Lucia di Franco chi è la compagna di Herbert Ballerina e cosa fa nella vita | Colpo di fulmine sul set

Da metropolitanmagazine.it 4 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lucia di Franco è la compagna di Herbert Ballerina, nome d’arte di Luigi Luciano, noto comico e volto abituale del game show di Rai 1. La coppia si è conosciuta sul set, dove hanno vissuto un colpo di fulmine. Lucia lavora nel mondo dello spettacolo e ha una presenza che si è fatta notare negli ultimi tempi. La loro relazione ha attirato l’attenzione del pubblico.

Comico amatissimo e presenza fissa nel game show di Rai 1, Herbert Ballerina – nome d’arte di Luigi Luciano – è oggi uno dei personaggi più riconoscibili della televisione italiana. Eppure, nonostante la popolarità crescente, ha sempre protetto la sua sfera personale, scegliendo di tenere l’amore fuori dal mondo dello spettacolo. È infatti sui set delle produzioni firmate da Maccio Capatonda, tra il film ‘Omicidio all’italiana’ e la serie ‘Mario’, che il rapporto professionale tra Herbert Ballerina e Lucia Di Franco si trasforma in qualcosa di più. Un classico colpo di fulmine dietro le quinte. Lucia di Franco e Herbert Ballerina sono fianco a fianco ormai da molti anni. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

lucia di franco chi 232 la compagna di herbert ballerina e cosa fa nella vita colpo di fulmine sul set
© Metropolitanmagazine.it - Lucia di Franco, chi è la compagna di Herbert Ballerina e cosa fa nella vita: “Colpo di fulmine sul set”

Herbert Ballerina, chi è la fidanzata famosa Lucia Di Franco: l’amore nato sul set e vissuto lontano dai riflettoriHerbert Ballerina è legato da alcuni anni a Lucia Di Franco, ecco chi è l'attrice agrigentina conosciuta sul set del film di Maccio Capatonda.

Lucia di Franco, chi è la compagna di Herbert BallerinaSenza dubbio, la presenza fissa nello studio di Affari Tuoi ha mutato la carriera di Herbert Ballerina.

Tutto quello che riguarda Lucia di Franco chi è la compagna di....

Temi più discussi: ? Fashion Week, tutto il senso della vita nei total look di Herno; Venaria in lutto, addio a Lucia Genovese: se ne va la Signora del Protocollo; Sanremo 2026, tutto su Fedez e Marco Masini. Titolo e significato di 'Male necessario'; Venaria Reale in lutto per Lucia Genovese, storica signora del Protocollo del Comune.

Lucia di Franco, chi è la compagna di Herbert BallerinaSenza dubbio, la presenza fissa nello studio di Affari Tuoi ha mutato la carriera di Herbert Ballerina. Il grado di riconoscibilità da parte del pubblico di massa è aumentato notevolmente. Qualcosa di ... dilei.it

Herbert Ballerina, chi è la fidanzata famosa Lucia Di Franco: l’amore nato sul set e vissuto lontano dai riflettoriHerbert Ballerina è legato da alcuni anni a Lucia Di Franco, ecco chi è l’attrice agrigentina conosciuta sul set del film di Maccio Capatonda. Leggi le notizie in tempo reale. Aggiungi Fanpage.it al ... fanpage.it

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.