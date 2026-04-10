Corinne Clery | Il mio futuro marito è omosessuale Non siamo innamorati con il sesso ho chiuso

Corinne Clery ha annunciato che il prossimo dicembre si sposerà con Claudio Gentili, definendo il matrimonio come

Il prossimo dicembre Corinne Clery sposerà Claudio Gentili con un matrimonio "non convenzionale", come lei stessa l'ha definito: "Con i sentimenti e il sesso ho chiuso da anni. Lui è omosessuale, non è un mistero". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Corinne Clery inizia un nuovo capitolo: “Lascio le scene, ho temuto di morire. Sposerò Claudio”Corinne Clery, 76 anni, è pronta a iniziare un nuovo capitolo della sua vita: ha deciso di lascare definitivamente le scente, dopo essersi sentita...

Corinne Clery: “Un team di avvocati mi difende dalle pretese di mio figlio. Non lo vedo da 9 anni”Corinne Clery torna nello studio di Silvia Toffanin e parla nuovamente di quanto sta accadendo con suo figlio Alexander, che non vede da circa 9 anni.

Temi più discussi: Ho pizzicato il mio ex a chiamare i paparazzi, per me un calo di stima terribile. Aveva capito che stava finendo tutto e ha detto ‘fammi fare pubblicità': lo rivela Corinne Clery; Corinne Clery A Natale sposo Claudio a Parigi. Non per sesso, ma perché gli voglio bene e sa starmi accanto con un affetto unico; Corinne Clery e la fine dell'amore con Angelo più giovane di 28 anni: Lui non voleva capirlo. Chiamava i paparazzi per le foto sui...; Corinne Clery replica all’ex compagno Angelo Costabile: Si sta ridicolizzando | Chiamava lui i paparazzi….

Il mio futuro marito è gay, ma non m'importa: con il sesso ho chiuso: Corinne Clery senza filtriL'attrice lo racconta in un'intervista a Gente: Claudio è omosessuale, non sarà un marito convenzionale. Ma io non sono mai stata convenzionale ... today.it

Corinne Clery: sposo Claudio lo sanno tutti che è gayCorinne Clery torna a far parlare di sé con dichiarazioni che non passano inosservate. Che l’attrice 76enne fosse prossima al matrimonio era già noto da qualche giorno, ma nell’ultima intervista rilas ... ultimenotizieflash.com

Ospiti del programma "Storie al bivio" su Rai2 con una grande padrona di casa Monica Setta protagonisti Corinne Clery e Claudio Gentili. Buona Pasqua a tutti! - facebook.com facebook

Corinne Clery su Rai Radio1: negli ultimi anni si ritrova a pensare sempre più spesso a un'attrazione verso le donne. Cosa ha detto: x.com