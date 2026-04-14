Chi bombarda non è cristiano | la sfida di Leone XIV che mette in crisi Macron pacifista a suon di atomiche

Un commento pubblicato sui social ha attirato l’attenzione, affermando che chi utilizza la violenza non può essere considerato cristiano. La frase ha suscitato reazioni e ha messo in discussione le posizioni di alcuni leader mondiali riguardo alle azioni militari. Nel testo si rivolge direttamente al presidente francese, ringraziandolo per aver visitato il Vaticano, senza ulteriori dettagli o commenti. La dichiarazione ha acceso un dibattito tra sostenitori della pace e sostenitori delle azioni militari.

Caro Emmanuel Macron, caro presidente della Francia, le scrivo questa cartolina per ringraziarla della sua visita in Vaticano. Soprattutto per aver concordato pienamente con le parole del Papa che dice che «chi bombarda non può essere cristiano». Lei ha condiviso tutto, fino all’ultima virgola, e ha detto che «la pace è un dovere», aggiungendo che la Francia sta cristianamente lavorando per quello. Adesso finalmente abbiamo capito perché, solo poche settimane fa, a inizio marzo, lei ha annunciato l’aumento delle testate nucleari del suo Paese: servono per dire la messa. In nome del padre, del figlio e dello spirito grandeur. Andate e moltiplicate le bombe atomiche.🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - «Chi bombarda non è cristiano»: la sfida di Leone XIV che mette in crisi Macron, pacifista a suon di atomiche Caro Macron, pacifista a suon di atomicheCaro Emmanuel Macron, caro presidente della Francia, le scrivo questa cartolina per ringraziarla della sua visita in Vaticano. Leggi anche: I viaggi italiani di Leone XIV, con un’agenda universale. La riflessione di Cristiano Caro Macron, le scrivo questa cartolina per ringraziarla della sua visita in Vaticano. Soprattutto per aver concordato pienamente con le parole del Papa che dice che «chi bombarda non può essere cristiano». di @mariogiordano5 x.com Caro Emmanuel Macron, caro presidente della Francia, le scrivo questa cartolina per ringraziarla della sua visita in Vaticano. Soprattutto per aver concordato pienamente con le parole del Papa che dice che «chi bombarda non può essere cristiano». - facebook.com facebook