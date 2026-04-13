Caro Macron pacifista a suon di atomiche

Il presidente francese ha appena concluso una visita in Vaticano, suscitando reazioni diverse in ambito internazionale. Durante l'incontro, sono stati affrontati temi legati alla pace e alla sicurezza globale. La visita è stata seguita da dichiarazioni ufficiali e commenti di vari rappresentanti politici e diplomatici. Si tratta di un momento di attenzione particolare per le relazioni tra Francia e Santa Sede.

Caro Emmanuel Macron, caro presidente della Francia, le scrivo questa cartolina per ringraziarla della sua visita in Vaticano. Soprattutto per aver concordato pienamente con le parole del Papa che dice che «chi bombarda non può essere cristiano». Lei ha condiviso tutto, fino all’ultima virgola, e ha detto che «la pace è un dovere», aggiungendo che la Francia sta cristianamente lavorando per quello. Adesso finalmente abbiamo capito perché, solo poche settimane fa, a inizio marzo, lei ha annunciato l’aumento delle testate nucleari del suo Paese: servono per dire la messa. In nome del padre, del figlio e dello spirito grandeur. Andate e moltiplicate le bombe atomiche.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Caro Macron, pacifista a suon di atomiche Ombrello atomico per l’Europa: il piano di Macron e le 300 testate atomicheIl presidente francese Emmanuel Macron annuncerà le sue modifiche alla dottrina nucleare della Francia lunedì, dalla base sottomarina di Île Longue. "Aumenteremo le atomiche, lavoreremo a un missile a lungo raggio": il piano nucleare di MacronIl presidente francese prepara modifiche alla dottrina nucleare senza aumentare l’arsenale.