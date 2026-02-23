I viaggi italiani di Leone XIV con un’agenda universale La riflessione di Cristiano

Leone XIV ha programmato numerosi viaggi in Italia per promuovere iniziative sociali e culturali, motivato dalla volontà di rafforzare i legami con le comunità locali. La scelta di visitare diverse regioni deriva dalla necessità di affrontare questioni pratiche e di coinvolgere direttamente i cittadini. Durante le tappe, il Papa incontrerà diverse realtà, dall’associazionismo alle istituzioni. I primi spostamenti sono già stati annunciati, creando attesa tra gli organizzatori e i partecipanti.

A un anno dall’inizio del suo pontificato, il Vaticano, come è noto, ha annunciato un fitto calendario di viaggi italiani di Leone XIV. Il quotidiano della Cei, Avvenire, li ha presentati così: “A Pompei e Napoli celebrerà il suo primo anno di pontificato l’8 maggio, giorno della sua elezione al soglio di Pietro. E tornerà in Campania il 23 maggio per fare tappa ad Acerra, nella “Terra dei fuochi”, alla vigilia dell’anniversario della Laudato si’, l’enciclica sulla cura della casa comune di papa Francesco che compie undici anni. Poi il 20 giugno sarà a Pavia per rendere omaggio al “suo” santo, Agostino, le cui spoglie sono conservate nella città lombarda. 🔗 Leggi su Formiche.net

