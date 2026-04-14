Alla vigilia di Watches & Wonders, Chanel ha annunciato Pedro Pascal come nuovo ambassador della maison, generando attesa riguardo a un possibile sviluppo nel settore del menswear. L’attore, noto per i suoi ruoli cinematografici, si aggiunge alla lista di testimonial della maison, che si prepara a presentare nuove collezioni e orologi. La collaborazione tra Chanel e Pascal si inserisce nel contesto degli eventi di settore in programma nelle prossime settimane.

Alla vigilia di Watches & Wonders, Chanel ha annunciato Pedro Pascal come nuovo ambassador della maison, alimentando le aspettative attorno a un possibile sviluppo del menswear che tutti noi stiamo aspettando da mesi. «Pedro è un uomo straordinario e un attore incredibile» ha dichiarato a proposito Matthieu Blazy, alla guida creativa della maison da dicembre 2024, «La sua gentilezza, il suo talento e la sua visione del mondo sono al tempo stesso accoglienti e stimolanti. Siamo entusiasti di accoglierlo nella famiglia Chanel e sono felice di intraprendere questa avventura insieme a lui». Dopo un coro di applausi, anche perché il nome di...🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Chanel ha già l’orologio giusto per Pedro Pascal

Pedro Pascal ha sfilato sul red carpet degli Oscar in un look Chanel senza giaccaPedro Pascal ha indossato un look Chanel custom alla 98ª edizione degli Academy Awards, diventando l’ultimo membro di un gruppo sempre più numeroso...

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Pedro Pascal è il nuovo ambasciatore di Chanel House. x.com

Pedro Pascal è il nuovo ambassador di Chanel. Nonostante @chanelofficial sia storicamente legata all’universo femminile, sembra che con la direzione creativa di Matthieu Blazy stia cambiando approccio. Dopo che A$AP Rocky è stato ambassador lo scorso - facebook.com facebook