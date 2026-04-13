Pedro Pascal è stato annunciato come nuovo ambassador di Chanel, consolidando la presenza del marchio nel settore maschile. Sebbene Chanel non produca moda uomo, l’azienda continua a rafforzare la sua immagine in questo ambito attraverso collaborazioni e campagne pubblicitarie. Pascal, noto per il suo carisma e la sua ironia, si integra con la visione creativa del direttore creativo Matthieu Blazy, rafforzando il legame tra il volto e il brand.

Del resto, i segnali c’erano già tutti. Prima la sua presenza alla sfilata Primavera-estate 2026 al Grand Palais, e poi come dimenticare gli Oscar, dove Pascal si è presentato sul red carpet più importante del cinema proprio in Chanel. Il quadro che ne esce è molto preciso: non solo un attore amatissimo, ma una figura capace di passare da serie, cinema e teatro restando sempre riconoscibile. A prova di ciò sono anche le parole con cui la maison accompagna questa nomina: lo stesso Matthieu Blazy, infatti, parla di lui come di «un uomo straordinario e un attore incredibile» e ne celebra «la sua gentilezza, il suo talento e il suo modo di vedere il mondo, che sono insieme accoglienti e fonte di ispirazione».🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Pedro Pascal è il nuovo ambassador di Chanel, e il suo immaginario maschile si allarga ancora

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