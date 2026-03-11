Oggi si gioca la sfida di ritorno degli ottavi di finale della Champions League maschile di pallavolo tra Itas Trentino e PGE Project Warszaw. La partita si svolge a Trento e rappresenta l’ultimo step prima dei quarti di finale, con in palio il pass per la fase successiva. La diretta viene aggiornata in tempo reale per seguire gli sviluppi del match.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League maschile 2025-2026 di pallavolo tra Itas Trentino e PGE Project Warszaw. L’Itas Trentino torna davanti al proprio pubblico con un obiettivo preciso: completare il lavoro iniziato in Polonia e conquistare l’accesso ai quarti di finale di Champions League. I gialloblù affrontano nella gara di ritorno degli ottavi il PGE Projekt Warszawa, dopo aver espugnato la Torwar Hall all’andata con un prezioso successo per 3-2, maturato al termine di una sfida intensa e combattuta durata oltre due ore. Un risultato importante che garantisce un piccolo margine di vantaggio, ma che non chiude affatto i giochi in vista della seconda sfida. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Trento-PGE Varsavia, Champions League volley 2026 in DIRETTA: in palio il pass per i quarti

Oggi mercoledì 11 marzo (ore 20.30) si gioca Trento-PGE Projekt Varsavia, ritorno dei playoff della Champions League di volley maschile. I Campioni

Lavia e soci, vittoriosi in Polonia per 2-3 (11-25, 25-17, 25-27, 25-19, 9-15), sono chiamati a vincere ancora domani alla alla BTS Arena (ore 20.30) per conquistare l'accesso ai quarti di finale

