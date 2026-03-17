Lo Sporting Lisbona ha ottenuto una vittoria netta per 5-0 contro il Bodo Glimt, conquistando così il pass ai quarti di finale di Champions League. Dopo aver perso 3-0 in trasferta all’andata, la squadra portoghese ha saputo reagire e ribaltare il risultato, dimostrando determinazione e efficacia in campo. La partita si è conclusa con una vittoria convincente per lo Sporting.

Impresa straordinaria dello Sporting Lisbona, che ribalta il pesante 3-0 subito all’andata contro il Bodo Glimt e travolge i norvegesi con un clamoroso 5-0 dopo i tempi supplementari, conquistando così l’accesso ai quarti di finale di Champions League al termine di una notte europea destinata a restare nella storia del club portoghese. Allo stadio José Alvalade, davanti a un pubblico trascinante, i biancoverdi entrano in campo con determinazione e intensità, decisi a tentare una rimonta che, alla vigilia, sembrava quasi proibitiva. Sin dai primi minuti lo Sporting impone il proprio ritmo, costruendo occasioni e mettendo sotto pressione la difesa avversaria. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Champions League, rimonta Sporting: 5-0 al Bodo Glimt e pass per i quarti

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