Champions League oggi Atletico Madrid-Barcellona e Liverpool-Psg – Diretta

Oggi si disputano le gare di ritorno dei quarti di finale di Champions League con due partite in programma. L'Atletico Madrid riceve il Barcellona in una sfida che si gioca allo stadio della squadra spagnola. Contestualmente, il Liverpool affronta il Paris Saint-Germain ad Anfield Road. Le partite vengono trasmesse in diretta tv e streaming, con il risultato che deciderà le squadre qualificate alle semifinali.

(Adnkronos) – Caccia alle semifinali in Champions League. Oggi, martedì 14 aprile, l'Atletico Madrid ospita il Barcellona, mentre il Liverpool sfida il Paris Saint-Germain ad Anfield Road – in diretta tv e streaming – nel ritorno dei quarti di finale della massima competizione europea. La squadra di Simeone riparte dal 2-0 del Montjuic rifilato a. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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