Champions | Psg e Atletico Madrid in semifinale Eliminati Liverpool e Barcellona

Il Paris Saint-Germain ha conquistato la qualificazione alle semifinali di Champions League dopo aver battuto il Liverpool 2-0 in trasferta ad Anfield nel ritorno dei quarti. Con questa vittoria, il Liverpool e il Barcellona sono stati eliminati dalla competizione. La squadra francese aveva già ottenuto un vantaggio nella gara d’andata, che ha permesso di neutralizzare il risultato complessivo. La semifinale vedrà quindi affrontarsi il Psg e l’Atletico Madrid.

LIVERPOOL (INGHILTERRA) – Il Psg approda alle semifinali di Champions League. I francesi si impongono ad Anfield sul Liverpool (0-2) nel ritorno dei quarti. Decisiva la doppietta di Dembélé (72' e 91'). I parigini si erano già aggiudicati il match di andata con lo stesso risultato. La formazione di Luis Enrique attende la vincente del quarto tra Real Madrid e Bayern Monaco. ATLETICO MADRID – Sconfitta dolcissima per l’Atletico, che al Wanda Metropolitano perde 1-2 con il Barcellona, ma in virtù dello 0-2 maturato all’andata stacca il pass per la semifinale di Champions dove troverà una tra Arsenal e Sporting Lisbona. Inizio arrembante del Barcellona che impiega poco più di metà tempo per cancellare lo svantaggio della gara d’andata.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Champions: Psg e Atletico Madrid in semifinale. Eliminati Liverpool e Barcellona Champions, Psg e Atletico Madrid sono in semifinale. Liverpool e Barcellona tornano a casaAGI - Psg e Atletico Madrid conquistano la semifinale di Champions, Liverpool e Barcellona tornano a casa. Leggi anche: Champions League, oggi Atletico Madrid-Barcellona e Liverpool-Psg – Diretta