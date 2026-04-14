Champions League Simeone elimina il Barcellona Avanti il PSG

Nella fase a eliminazione diretta della Champions League, l'Atletico Madrid ha conquistato la qualificazione eliminando il Barcellona. La partita si è conclusa con la vittoria dell’Atletico, che ha conquistato il passaggio del turno. Il Barcellona, invece, è stato eliminato dalla competizione. La squadra francese si è già assicurata un posto tra le qualificate.

Le emozioni della Champions League hanno emesso i loro verdetti: l’Atletico Madrid va avanti, fuori il Barcellona. Bene il PSG Stasera si disputavano due delle partite più attese e più importanti della Champions League. Il derby spagnolo tra Atletico Madrid e Barcellona è stato senza esclusioni di colpi e alla fine ha visto prevalere il Colchoneros, che si sono imposti nel doppio confronto con un incredibile 3-2. Si tratta assolutamente di un esito contro pronostico, ma su cui pesa molto la partita d’andata, in cui l’Atletico è riuscito a vincere 2-0 in trasferta. Eppure, stasera le cose si erano messe molto bene per gli ospiti. Il Barcellona è riuscito ad andare avanti 2-0 con Yamal e Torres dopo solo 24 minuti.🔗 Leggi su Sportface.it

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