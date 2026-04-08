Le partite di andata dei quarti di finale di Champions League si sono concluse con il PSG che ha battuto il Liverpool in casa e l’Atletico Madrid che ha vinto contro il Barcellona. La sfida tra queste squadre ha portato a risultati diversi rispetto alle aspettative, con il PSG che si è imposto nella propria gara e l’Atletico Madrid che ha ottenuto una vittoria importante in trasferta contro i catalani.

Si sono concluse le partita d’andata dei quarti di finale di Champions League con il PSG che ha battuto il Liverpool in casa, mentre la sorpresa è giunta da Barcellona dove l’Atletico Madrid ha vinto contro i catalani. Champions League, risultati e marcatori della serata (Ansa Foto) – calciomercato.it Dopo le vittorie di Bayern Monaco e Arsenal nella giornata di martedì, si sono chiuse le partite delle gare di andata dei quarti di Champions League con i successi di PSG e Atletico Madrid. Successo netto dei campioni d’Europa in carica che hanno avuto la meglio di un Liverpool rimaneggiato. Andiamo a vedere i risultati e i marcatori della serata. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Risultati e marcatori Champions League, vincono PSG e Atletico Madrid

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