Risultati e marcatori Champions League | Real PSG e Arsenal agli ottavi

Il Manchester City è stato eliminato agli ottavi di finale della Champions League dal Real Madrid, che avanza ai quarti di finale. La competizione continua con il Real Madrid, il PSG e l’Arsenal ancora in corsa, mentre il Manchester City non prosegue oltre questa fase. La fase a eliminazione diretta della competizione si sta dunque delineando con queste squadre.

Termina agli ottavi di finale l’avventura in Champions League del Manchester City, eliminato dal Real Madrid che arriva ai quarti di finale. Passano anche PSG e Arsenal che eliminano rispettivamente Chelsea e Bayer Leverkusen. I risultati e i marcatori di Champions League (Ansa Foto) – calciomercato.it Gli uomini di Arbeloa, complice l’espulsione di Bernardo Silva dopo 20 minuti di gioco, sono riusciti ad avere la meglio sul Manchester City che saluta la massima competizione continentale, obiettivo della formazione di Guardiola a inizio stagione. Nessun problema per i campioni in carica del PSG che riescono a superare il Chelsea, accedendo al turno successivo dopo il rotondo successo dell’andata. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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