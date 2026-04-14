Champions League Liverpool-Psg 0-2 | francesi in semifinale

Il Psg ha battuto il Liverpool per 2-0 nel ritorno dei quarti di finale di Champions League, qualificandosi così per le semifinali. La partita si è giocata ad Anfield, con i francesi che hanno ottenuto la vittoria e il passaggio del turno. Il risultato ha permesso alla squadra parigina di accedere alla fase successiva della competizione europea.

Il Psg approda alle semifinali di Champions League. I francesi si impongono ad Anfield sul Liverpool (0-2) nel ritorno dei quarti. Decisiva la doppietta di Dembélé (72' e 91'). I parigini si erano già aggiudicati il match di andata con lo stesso risultato. La formazione di Luis Enrique attende la vincente del quarto tra Real Madrid e Bayern Monaco. Forza Italia, Barelli: "Costa dovrà migliorare le performance del gruppo. Ho svolto questo lavoro con soddisfazione" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Champions League, Liverpool-Psg 0-2: francesi in semifinale Liverpool vs PSG Champions League Classic! Who Won Champions League, Atletico-Barça e Liverpool-PSG per un posto in semifinaleLa UEFA Champions Leagueentra nel vivo con due sfide decisive per l’accesso alle semifinali. Leggi anche: Champions: Psg e Atletico Madrid in semifinale. Eliminati Liverpool e Barcellona