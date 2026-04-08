Nella notte dei quarti di finale di Champions League si giocano due incontri tra Barcellona e Atletico Madrid al Camp Nou e tra Paris Saint-Germain e Liverpool al Parco dei Principi. Sono stati comunicati gli orari delle partite e le formazioni ufficiali, con le rispettive modalità di visione. Le gare rappresentano le prime sfide di andata di questa fase della competizione europea.

Doppio big match nell’andata dei quarti di finale: spettacolo al Camp Nou e al Parco dei Principi. Ecco orari, formazioni e dove vedere le partite Torna la UEFA Champions Leaguecon l’andata dei quarti di finale e una serata ricca di grandi sfide. Questa sera i riflettori sono puntati su due match di altissimo livello:Barcellona-Atletico Madride Paris Saint-Germain-Liverpool. Al Camp Nou va in scena un derby tutto spagnolo tra due squadre che arrivano agli ottavi con percorsi convincenti: i blaugrana hanno eliminato il Newcastle, mentre i Colchoneros hanno avuto la meglio sul Tottenham. Fischio d’inizio alle ore 21. Barcellona (4-2-3-1): J. Garcia; E. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Champions League, notte di quarti: Barcellona-Atletico e PSG-Liverpool accendono l’Europa

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