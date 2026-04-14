Champions Bayern contro Real | Kane e Mbappé per il trionfo

All’Allianz Arena si gioca il ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Bayern Monaco e Real Madrid. Nella partita d’andata, il Bayern ha vinto 2-1 in trasferta, e ora cerca di mantenere il risultato per passare il turno. In campo ci saranno i giocatori Kane e Mbappé, pronti a influenzare l’esito dell’incontro.

L’Allianz Arena ospiterà il ritorno dei quarti di finale di Champions League, dove il Bayern Monaco cercherà di difendere il vantaggio ottenuto la scorsa settimana con un 2-1 in casa del Real Madrid. Il club tedesco, che ha subito una sola sconfitta nell’intera stagione su tutti i fronti, parte come favorito per l’incontro, con una quota per la vittoria fissata a 1,55, mentre la possibilità di un pareggio è valutata a 5,25 e quella di un successo degli spagnoli a 4,50. Le probabilità di avanzamento alle semifinali vedono i bavaresi estremamente vicini al traguardo con un valore di 1,12, lasciando ai madrileni un’impresa molto difficile da compiere, data la quota per il loro passaggio di 6.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Champions, Bayern contro Real: Kane e Mbappé per il trionfo REAL MADRID LOST AGAINST 2ND DIVISION TEAM • OUT OF CDR • ARSENAL IS TOO GOOD FOR CHELSEA Leggi anche: Real Madrid – Bayern Monaco 1-2: Diaz, Kane e Mbappe segnano mentre gli ospiti vanno in vantaggio all’andata Real Madrid Bayern Monaco 1-2: Mbappé non basta, blitz bavarese al Bernabeu nel segno di Luis Diaz e KaneCalciomercato Barcellona, Bastoni si allontana? I Blaugrana pronti a cambiare obiettivo, pur rimanendo in Serie A! Mercato Manchester United, occhio...