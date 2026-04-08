Real Madrid – Bayern Monaco 1-2 | Diaz Kane e Mbappe segnano mentre gli ospiti vanno in vantaggio all’andata

Il Bayern Monaco ha ottenuto una vittoria per 2-1 contro il Real Madrid nell’andata dei quarti di finale di Champions League, giocata al Bernabeu. Nel corso dell’incontro, Diaz e Mbappe hanno segnato per gli ospiti, mentre Kane ha realizzato il gol che ha portato in vantaggio il Bayern. La partita si è conclusa con il Bayern in vantaggio sulla squadra di casa, che aveva trovato il pareggio con un gol di Diaz.

2026-04-07 22:54:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Il Bayern Monaco ha resistito alla rimonta del Real Madrid e si è assicurato una vittoria per 2-1 nell’andata dei quarti di finale di Champions League al Bernabeu. Dai un’occhiata alla nostra carrellata di tutte le azioni e guarda tutti gli obiettivi e i momenti chiave. Ma il Real ha preso vita dopo 10 minuti e ha servito a ricordare la loro minaccia quando Vinicius Junior ha infilato Kylian Mbappe, il cui tiro è stato parato bene da Manuel Neuer. Pochi minuti dopo, un’altra fulminea rottura del campo ha visto il brasiliano tagliare dentro e lanciare, cosa che lo stopper del Bayern doveva essere a portata di mano per parare nuovamente. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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