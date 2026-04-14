Champions | Atletico Madrid e Paris SG in semifinale fuori Barcellona e Liverpool

Nella fase a eliminazione diretta della Champions League, l'Atletico Madrid e il Paris Saint Germain hanno conquistato l'accesso alle semifinali. Sono state eliminate rispettivamente il Barcellona e il Liverpool, che non sono riusciti a proseguire il cammino nella competizione. Le due squadre qualificatesi si preparano ora alle sfide successive, mentre le altre eliminazioni segnano la fine del percorso per le squadre coinvolte.

Il Paris Saint Germain e l'Atletico Madrid sono le prime due qualificate alla semifinali di Champions League. I campioni in carica, dopo il 2-0 a Parigi, battono il Liverpool con lo stesso punteggio anche ad Anfield nel ritorno dei quarti con doppietta di Dembelè nel secondo tempo e affronteranno il Bayern Monaco o il Real Madrid. Gli spagnoli di Diego Simeone sono stati sconfitti 2-1 in casa dal Barcellona - reti di Yamal e Torres per i catalani e di Lookman per i madrileni, tutte nel primo tempo - ma si qualificano grazie al 2-0 dell'andata al Camp Nou. L'Atletico affronterà la vincente tra Arsenal e Sporting Lisbona....🔗 Leggi su Lanazione.it

¡PARÍS SE RESPETA! El Liverpool cae ante un PSG imparable en la Champions League

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