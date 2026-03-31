Ricina | il Killer Silenzioso che disattiva le cellule e ha ucciso mamma e figlia a Campobasso

Nel luglio scorso a Campobasso sono state trovate due vittime, madre e figlia, che avevano ingerito sostanze contenenti ricina. La ricina è una tossina naturale, proveniente da una pianta, nota per la sua elevata tossicità. La polizia ha avviato un’indagine per capire le modalità di somministrazione e l’origine della sostanza. La ricina viene classificata come una delle sostanze più pericolose tra le tossine naturali.

Nel mondo delle tossine naturali, poche sostanze evocano lo stesso timore della ricina. Questa fitotossina, una proteina di origine vegetale, è considerata tra i veleni più letali esistenti. Estratta dai semi della pianta di ricino ( Ricinus communis ), la ricina trasforma un comune arbusto ornamentale dalle grandi foglie palmate in una potenziale arma biologica. 1. Identikit di un Veleno Invisibile. Nonostante la pianta di ricino sia diffusa nei giardini di tutto il mondo per i suoi caratteristici fiori rosati e l’olio estratto dai suoi semi (utilizzato nell’industria), è proprio all’interno di questi piccoli “fagioli” che si nasconde la tossina. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Ricina: il “Killer Silenzioso” che disattiva le cellule e ha ucciso mamma e figlia a Campobasso Articoli correlati Ricina, che cos’è il veleno che ha ucciso madre e figlia a CampobassoAlla luce degli sviluppi nell’inchiesta sulla morte di madre e figlia a Campobasso, tra il 27 e il 28 dicembre 2025, per quella che si credeva... Cos’è la ricina e come può aver ucciso mamma e figlia a Campobasso: i sintomi, l’assenza di antidoto e ‘Breaking bad’Roma, 31 marzo 2026 – Sarebbe stata la ricina, una potente tossina contenuta nei semi della pianta di ricino (Ricinus communis), a causare la morte...