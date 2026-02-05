Monossido di carbonio il killer silenzioso che provoca fino a 600 morti l’anno in Italia

La tragedia in provincia di Lucca si è consumata ieri sera a causa di una fuga di monossido di carbonio. Quattro persone sono morte, un’altra è in fin di vita e tre sono rimaste intossicate. La casa era piena di gas tossico, che ha causato questa strage improvvisa. I soccorsi sono intervenuti sul posto, ma purtroppo non hanno potuto fare molto per salvare le vittime. La procura ha aperto un’indagine per chiarire le cause dell’incidente.

La tragedia avvenuta ieri sera in provincia di Lucca, dove una fuga di monossido di carbonio ha causato quattro morti, una persona in fin di vita e tre carabinieri intossicati, riporta al centro dell'attenzione i rischi legati a uno dei gas più pericolosi in ambito domestico. Secondo le stime della Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima), il monossido di carbonio provoca ogni anno in Italia tra i 350 e i 600 decessi e oltre 6mila ricoveri ospedalieri, con circa l'80% delle intossicazioni che si verifica all'interno delle abitazioni. Il monossido di carbonio (CO) è particolarmente insidioso poiché è un gas incolore e inodore in grado di provocare a concentrazioni eccessive la morte quasi immediata – spiega Sima – Si tratta di un gas da combustione emesso dai motori a benzina, fornelli, generatori, lampade a gas, radiatori portatili a kerosene e a gas, caldaie, scaldabagni, caminetti e stufe a legna o a gas.

