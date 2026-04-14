La squadra di pallavolo di Piacenza giocherà mercoledì 15 aprile alle 19.00 in Germania contro la squadra di Luneburg. La partita si svolge nella LKH Arena ed è la prima fase della CEV Cup, una competizione europea per club. La sfida rappresenta un momento importante della manifestazione, con le due squadre che si affrontano in un match di andata.

La Gas Sales Bluenergy Piacenza affronta mercoledì 15 aprile, alle ore 19.00, la sfida decisiva per l’andata della CEV Cup nella LKH Arena di Luneburg. I biancorossi, dopo il termine del percorso nazionale contro Perugia, puntano tutto sul trofeo europeo per riscattare la stagione. L’equilibrio tra efficacia offensiva e gestione del rischio. Analizzare la traiettoria dei Lupi verso questa finale richiede di guardare oltre il semplice tabellino. Il percorso continentale emiliano è stato caratterizzato da una gestione delle fasi critiche che oscilla tra la solidità tecnica e la vulnerabilità nei momenti di massima pressione. La vittoria sofferta tramite golden set contro il Ceske Budejovice nei sedicesimi ha evidenziato come la squadra possa vacillare quando il ritmo di gioco viene spezzato.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - CEV Cup: Piacenza in Germania per il big match contro Luneburg

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