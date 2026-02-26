La chiusura della regular season è stata vivace e carica di emozioni, con la Sonepar Padova che ha offrito una prova di carattere davanti al pubblico della Kioene Arena. Dopo una partenza in salita, la squadra ha mostrato tenacia, ribaltando l’inerzia del match e chiudendo in 1h56’ di gioco al tie-break contro la Gas Sales Bluenergy Piacenza. La contesa è partita con un avvio complicato per Padova, che si è ritrovata sotto di due set all’ingresso della stanchezza serale. Nonostante l’inizio difficile, la formazione bianconera ha recuperato terreno, sfruttando un miglioramento della battuta e una maggiore efficacia nelle fasi di attacco. Il pubblico ha potuto gustarsi una rimonta completa, culminata nel tie-break decisivo e in una vittoria che ha rappresentato un’ultima soddisfazione della stagione regolare. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Padova vince 3-2 contro Piacenza: Held esalta l'orgoglio della squadra, Porro guarda alla Cev Cup

Futura vince in Puglia e guarda al Benevento: Martino esalta la maturità della squadra e la corsa playoff.Futura supera il test di maturità in Puglia: Martino guarda al Benevento con ambizione La Cadi Antincendi Futura ha dimostrato carattere e solidità...

Piacenza Volley: Stasera al PalabancaSport la sfida decisiva per le semifinali di Cev Cup contro lo Jastrzebski.Piacenza Volley al Test della Cev Cup: Stasera la Sfida Decisiva contro lo Jastrzebski La Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza si gioca stasera, 18...

Discussioni sull' argomento Sonepar Padova conquista Cuneo al tie-break: vittoria di carattere e determinazione; Cuore e carattere: Sonepar Padova batte Piacenza al tie-break; Rugby in carrozzina: Padova vince la Supercoppa Italiana; Il Cittadella vince all’ultimo minuto: vittoria per 3-2 contro la Triestina.

#Coppeeuropee Scandicci fa l'impresa contro Novara, Vallefoglia in Finale di Challenge Cup! Vincono anche Milano e Chieri Toscane e meneghine ai quarti di Champions League, collinari in semifinale di CEV Cup Il comunicato stampa sul nostr - facebook.com facebook

Chieri strapazza il Budowlani Lodz e si merita la semifinale di CEV Cup, Nervini in forma - x.com