Cev Cup maschile Lunenburg-Piacenza in diretta su Sky e NOW

Mercoledì 15 aprile alle 19 si giocherà la finale di andata della Cev Cup maschile, con la squadra italiana che affronterà in trasferta una formazione tedesca. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky e NOW. La sfida si svolgerà in Germania e vedrà i biancorossi impegnati in questa importante fase della competizione europea.

Mercoledì 15 aprile alle 19 la finale di andata della Cev Cup maschile con Gas Sales Bluenergy Piacenza impegnata in Germania contro lo SVG Lunenburg. Telecronaca su Sky Sport Arena. La grande pallavolo europea torna protagonista su Sky e in streaming su NOW con la finale di andata della Cev Cup maschile. Mercoledì 15 aprile alle ore 19, riflettori puntati sulla sfida tra SVG Lunenburg e Gas Sales Bluenergy Piacenza, in programma in Germania e trasmessa in diretta su Sky Sport Arena. Per la formazione guidata da Dante Boninfante, la qualificazione alla finale rappresenta già il miglior risultato continentale mai raggiunto dal club. Ora la squadra biancorossa di Alessandro Bovolenta punta a conquistare un successo prestigioso per arricchire il palmarès della pallavolo italiana.🔗 Leggi su Sportface.it CEV Champions League maschile, mercoledì europeo su Sky e NOWProsegue su Sky e in streaming su NOW la stagione del grande volley internazionale. Leggi anche: Chieri a Istanbul per ribaltare tutto: la finale di ritorno della CEV Cup su Sky e Now