Chieri a Istanbul per ribaltare tutto | la finale di ritorno della CEV Cup su Sky e Now

Una squadra piemontese si prepara a disputare la finale di ritorno della CEV Cup a Istanbul, contro il Galatasaray. Dopo aver perso per 2-3 l’incontro di andata, le atlete sono arrivate in Turchia per tentare di ribaltare il risultato e conquistare il titolo. La partita sarà trasmessa su Sky e Now, offrendo una possibilità di visione in diretta a chi segue la competizione.

La Reale Mutua Chieri vola a Istanbul per l’impresa. Mercoledì 8 aprile alle ore 19, in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW, va in scena la finale di ritorno della CEV Cup femminile: le piemontesi affrontano il Galatasaray Istanbul con il peso del 2-3 dell’andata da ribaltare. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it La sfida ha un sapore speciale per tutto il movimento pallavolistico italiano. 🔗 Leggi su Sportface.it Leggi anche: Dove vedere in tv Galatasaray Istanbul-Chieri, CEV Cup 2026: orario finale di ritorno, programma, streaming Chieri a Istanbul per l’impresa: serve il ribaltone contro il Galatasaray nella finale di ritorno di Cev CupLa Reale Mutua Fenera Chieri è chiamata a un’impresa nella sfida di ritorno della finale di CEV Cup femminile contro il Galatasaray Istanbul, in... Temi più discussi: LIVE Chieri-Galatasaray Istanbul 2-3, CEV Cup volley femminile 2026 in DIRETTA: le piemontesi sprecano quattro match point e perdono la finale d’andata; Il Galatasaray di Sylla piega Chieri al tie-break: la finale di Cev Cup si decide a Istanbul; Va in scena al Pala Gianni Asti il primo atto della doppia finale di Coppa Cev fra Reale Mutua Fenera Chieri ‘76 e Galatasaray Daikin Istanbul; Finale, andata | Reale Mutua Fenera Chieri '76 - Galatasaray Daikin Istanbul CEV Cup (F). La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 vola a Istanbul per la finale di ritorno della Coppa CevAppuntamento contro il Galatasaray Daikin Istanbul, domani ore 19 italiane con fischio d’inizio alle ore 20 locali ... tuttosport.com Cev Cup: Chieri ad Istanbul per la rimonta che vale il trofeoSconfitta nella finale di andata al tie break dal Galatasaray la squadra di Negro domani alle 19.00 tenterà di ribaltare il risultato e centrare il secondo successo nella competizione dopo quello del ... tuttosport.com #Coppeeuropee Chieri nella tana del Galatasaray per l'atto finale della CEV Cup Si riparte dal 2-3 a favore delle turche dell'andata: alle collinari serva una vittoria piena o un successo da due punti e il successivo golden set. Diretta su DAZN e Sky Sp - facebook.com facebook Un giovane muore nel Torinese sbalzato da un'auto. Trovato dal 118 a Chieri, all'angolo con la strada provinciale #ANSA x.com