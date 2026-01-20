CEV Champions League maschile mercoledì europeo su Sky e NOW

Mercoledì europeo di volley con la terza giornata della Champions League maschile, trasmessa su Sky e NOW. Le squadre italiane Trento, Civitanova e Perugia scendono in campo tra Ankara, Varsavia e Perugia, proseguendo il percorso della stagione internazionale. Un appuntamento importante per gli appassionati che vogliono seguire da vicino le sfide di alto livello nel massimo torneo continentale.

Prosegue su Sky e in streaming su NOW la stagione del grande volley internazionale. Domani, mercoledì 21 gennaio, spazio alla terza giornata della regular season di CEV Champions League maschile, con tre sfide di altissimo livello che vedranno protagoniste le squadre italiane. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it Un appuntamento chiave nella fase a gironi, con match distribuiti tra pomeriggio e prima serata, tutti in diretta sui canali Sky Sport e sulla piattaforma NOW.🔗 Leggi su Sportface.it

