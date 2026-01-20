Cesena Siamo Noi attacca l' Amministrazione sulla sicurezza | Bene i 12 nuovi agenti ma il Comune faccia la sua parte

Cesena Siamo Noi sottolinea l'importanza di un impegno concreto da parte dell'Amministrazione sulla sicurezza cittadina. Pur accogliendo con favore l'inserimento di 12 nuovi agenti, evidenzia come siano necessarie anche azioni e investimenti da parte del Comune per garantire un’effettiva tutela della comunità. La questione rimane aperta, tra soddisfazione e richieste di maggiore attenzione alle carenze amministrative.

Se da un lato si festeggia l'arrivo dei 12 nuovi poliziotti, dall'altro resta il nodo delle carenze comunali. È questa la lettura del gruppo consiliare Cesena Siamo Noi, che interviene nel dibattito sulla sicurezza con un monito diretto alla Giunta: “Non basta ringraziare lo Stato, serve che il.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Sicurezza nel quartiere Oltresavio, Cesena Siamo Noi: "Cittadini rassegnati e amministrazione assente"Nel quartiere Oltresavio di Cesena, si è svolto un incontro sulla sicurezza, con la partecipazione del gruppo consiliare Cesena Siamo Noi, il comandante della Polizia Locale Andrea Piselli e l’assessore Luca Ferrini. Pellegrini (FdI): “Sicurezza, il governo rafforza la Polizia di Stato, il Comune faccia la sua parte sulla Polizia Locale"Il rafforzamento dell’organico della Polizia di Stato a Cesena, con l’arrivo di 12 nuovi agenti, rappresenta un passo importante per migliorare la sicurezza pubblica. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Quartieri, il Pd replica a Cesena Siamo Noi. Ieri mattina siamo stati a via Cesena insieme ad alcuni cittadini e ad alcuni compagni del PD Roma - Sezione San Giovanni. Dopo anni, grazie all'impegno del Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative di Roma Capitale e dell'Assessore Tobia Zevi, l'area v - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.