A Cesena, la squadra si trova in una posizione critica, tentando di evitare la retrocessione. Nonostante l'introduzione di una nuova guida tecnica e di un modulo diverso, i problemi persistono e, in alcuni casi, si aggravano. La squadra, attualmente, si colloca come la peggiore tra le otto prime della classifica, evidenziando difficoltà che non sembrano essere state risolte dai recenti cambiamenti tecnici.

Guida tecnica nuova, con annesso cambio di modulo, ma i vizi rimangono gli stessi e, se possibile, anche peggiorati. Il Cesena si conferma squadra che incassa reti con una facilità disarmante, delle prime otto in classifica è di gran lunga la peggior difesa con 50 gol in totale al passivo, nove in più della Juve Stabia, la più vicina in tema di difese di burro, e quasi il doppio del Monza che con 27 gol subiti, da questo punto di vista, è la squadra più virtuosa della cadetteria. I numeri del Cavalluccio viaggiano a braccetto con quelli delle ultime della classe, solo il Pescara (61) ha dati se vogliamo irraggiungibili, ma tra le pericolanti c’è chi ha fatto poco peggio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cesena, difesa da retrocessione. È la peggiore tra le prime otto

Leggi anche: Palladino: «Vogliamo stare tra le prime otto e scrivere la storia dell’Atalanta»

Leggi anche: Champions, delusione Napoli e nessuna squadra italiana tra le prime otto: la crisi del calcio italiano

L’11 e il 12 aprile Cesena ha celebrato le Giornate nazionali di prevenzione della Sindrome del Bambino Scosso (Shaken Baby Syndrome), per accendere i riflettori su un trauma cerebrale che, in un caso su quattro, può portare al coma o alla morte del ba - facebook.com facebook