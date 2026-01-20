Palladino | Vogliamo stare tra le prime otto e scrivere la storia dell’Atalanta

L’Atalanta punta a consolidare la propria posizione in classifica, con l’obiettivo di entrare tra le prime otto e proseguire il proprio percorso di crescita. Il tecnico Palladino ha evidenziato l’importanza di scrivere un nuovo capitolo nella storia del club, mentre le parole di Lookman ed Ederson testimoniano l’impegno e il buon stato di forma della squadra. Un momento di attenzione e determinazione per gli orobici, pronti a confermare il loro livello in campo.

CALCIO. L’allenatore: «Lookman ha chiesto di rientrare con un giorno d’anticipo, un bel segnale». Ederson: «Ora sto bene, fisicamente e mentalmente». Vigilia di Champions League per l’Atalanta. Mercoledì 21 gennaio c’è la sfida contro l’Athletic, in conferenza stampa ha parlato mister Palladino: «Si riparte dallo spirito di questi ultimi due mesi, con la stessa intensità, la stessa mentalità. Le partite di Champions danno una carica agonistica maggiore, contro l’Athletic possiamo fare una grande prestazione, contro un’ottima squadra. Dalla sfida col Chelsea sono sei vittorie, un pareggio e una sconfitta, ora serve continuità». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Palladino: "Noi tra le prime 8? Vogliamo fare la storia. Lookman sta bene ed è pronto"L'allenatore del Bergamaschi Palladino ha espresso ottimismo in vista della partita contro l'Athletic Bilbao, sottolineando che il team, ancora tra le prime otto, desidera lasciare il segno nella competizione.

